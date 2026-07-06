Resmi Gazete'de bugün (6 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
06.07.2026 08:14
6 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 6 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Temmuz 2026 tarihli ve 33302 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/86, K: 2026/76 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2021/50710 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2023/5933 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2024/48161 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2021/27707 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri