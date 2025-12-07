Resmi Gazete'de bugün (7 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

07.12.2025 08:15

Resmi Gazete'de bugün (7 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 7 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Aralık 2025 tarihli ve 33100 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/12)

 

İLÂN BÖLÜMÜ
 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram