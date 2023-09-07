Resmi Gazete'de bugün (7 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 7 Eylül 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Eylül 2023 tarihli ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (7 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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