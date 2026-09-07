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Resmi Gazete'de bugün (7 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

07.09.2026 08:16

Resmi Gazete'de bugün (7 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 7 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Eylül 2026 tarihli ve 33363 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Bingöl Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri