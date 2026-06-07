Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

07.06.2026 08:43

Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 7 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Haziran 2026 tarihli ve 33270 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

– İnönü Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KARAR

 

– 2026-2027 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri