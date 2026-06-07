Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
07.06.2026 08:43
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de 7 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Haziran 2026 tarihli ve 33270 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– İnönü Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KARAR
– 2026-2027 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri