Resmi Gazete'de bugün (7 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI



–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar



YÖNETMELİKLER



–– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik



–– Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği



–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KARAR



–– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/8289 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 5/6/2024 Tarihli ve 2020/36152 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2021/35038 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

