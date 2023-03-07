Resmi Gazete'de bugün (7 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

7 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6893)



–– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6894)



–– Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6895)



–– Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerin, Aynı Listede Yer Alan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6896)



–– Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde Aksama Yaşanmaması Amacıyla, Bazı Taşınmazlar ile Muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6897)



–– 154 kV Çaykara Havza-Soğanlı RES-Bayburt TM Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6898)



–– 154 kV Denizli Batı 380-Kızıldere-3 JES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6899)



–– 154 kV (Artvin-Tortum) Brş.N.-Barhal Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6900)



–– Muş İli, Malazgirt İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Mengüçgazi Mahallesi Sınırları İçerisindeki 212 Ada, 17 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6901)



–– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6902)



–– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Gaziantep İlinde Bağlı Büro Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6903)



–– KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6904)



YÖNETMELİKLER



–– Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2022 Tarihli ve 2019/10802 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2022 Tarihli ve 2019/8025 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2022 Tarihli ve 2019/19019 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/1001 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/38252 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/10793 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri