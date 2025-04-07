Resmi Gazete'de bugün (7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 7 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Nisan 2025 tarihli ve 32863 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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