Resmi Gazete'de bugün (7 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2023/60)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)



– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2020/21022 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/39964 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri