Resmi Gazete'de bugün (8 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ağustos 2025 tarihli ve 32980 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/310, 311, 312, 313, 314)

YÖNETMELİKLER

– Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik

– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

– Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2025/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

– Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/127, K: 2025/113 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/208, K: 2025/122 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/56, K: 2025/124 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/92, K: 2025/127 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/44255 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/62422 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

