Resmi Gazete'de bugün (8 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 8 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ağustos 2025 tarihli ve 32980 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/310, 311, 312, 313, 314)
YÖNETMELİKLER
– Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik
– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
– Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2025/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
– Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/127, K: 2025/113 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/208, K: 2025/122 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/56, K: 2025/124 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/92, K: 2025/127 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/44255 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/62422 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Gündem
- Resmi Gazete