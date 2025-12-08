Resmi Gazete'de bugün (8 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

08.12.2025 08:18

Resmi Gazete'de bugün (8 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 8 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Aralık 2025 tarihli ve 33101 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Bitlis Eren Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Ostim Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri