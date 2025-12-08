Resmi Gazete'de bugün (8 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
08.12.2025 08:18
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 8 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Aralık 2025 tarihli ve 33101 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Bitlis Eren Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Ostim Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri