Resmi Gazete'de bugün (8 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Eylül 2024 tarihli ve 32656 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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