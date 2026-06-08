Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
08.06.2026 08:05
8 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 8 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Haziran 2026 tarihli ve 33274 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– KTO - Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2021/15434 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2022/47812 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2025/16250 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri