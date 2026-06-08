Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

08.06.2026 08:05

Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

8 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları

Tuğba Öztürk
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Resmi Gazete'de 8 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Haziran 2026 tarihli ve 33274 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– KTO - Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2021/15434 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2022/47812 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2025/16250 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri