Resmi Gazete'de bugün (8 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

8 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7439 Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Selülozik Elyaf Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6908)



YÖNETMELİK



– Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Satış Giderleri Tarifesi



– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5)



– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KARAR



– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/130, K: 2023/14 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



DANIŞTAY KARARI



– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri