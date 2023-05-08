Resmi Gazete'de bugün (8 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete kararları)

8 Mayıs 2023 tarihli ve 32184 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Batman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

