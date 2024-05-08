Resmi Gazete'de bugün (8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Mayıs 2024 tarihli ve 32540 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

– Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

– 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...