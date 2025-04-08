Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 8 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan 2025 tarihli ve 32864 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– İzmir Ekonomi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Risk Azaltma (EKOAYRA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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