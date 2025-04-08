Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– İzmir Ekonomi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Risk Azaltma (EKOAYRA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri