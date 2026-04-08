Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları)

08.04.2026 07:55
Resmi Gazete'de 8 Nisan 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan 2026 tarihli ve 33218 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/21, K: 2026/1)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri