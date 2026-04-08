Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları)

08.04.2026 07:55

Resmi Gazete'de 8 Nisan 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan 2026 tarihli ve 33218 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

 

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/21, K: 2026/1)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri