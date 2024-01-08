Resmi Gazete'de bugün (8 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ocak 2024 tarihli ve 32423 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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