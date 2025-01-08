Resmi Gazete'de bugün (8 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 8 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ocak 2025 tarihli ve 32776 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)
YÖNETMELİK
–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)
–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)
–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haber
- Resmi Gazete