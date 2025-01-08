Resmi Gazete'de bugün (8 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ



–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)



YÖNETMELİK



–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)



–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)



–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)



–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri