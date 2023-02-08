Resmi Gazete'de bugün (8 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Şubat 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARI

– Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785)

YÖNETMELİKLER

– 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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