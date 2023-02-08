Resmi Gazete'de bugün (8 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785)



YÖNETMELİKLER



– 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri