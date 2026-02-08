Resmi Gazete'de bugün (8 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)

08.02.2026 08:12

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 8 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Şubat 2026 tarihli ve 33162 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

– Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri