Resmi Gazete'de bugün (9 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/258)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 08/08/2024 Tarihli ve 1016 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
– Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Erzurum Teknik Üniversitesi Mucitpark STEM Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/27)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2024 Tarihli ve 2021/44994 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2024 Tarihli ve 2021/52333 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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