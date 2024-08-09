Resmi Gazete'de bugün (9 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/258)



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 08/08/2024 Tarihli ve 1016 Sayılı Kararı



YÖNETMELİKLER



– Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Erzurum Teknik Üniversitesi Mucitpark STEM Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/27)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2024 Tarihli ve 2021/44994 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2024 Tarihli ve 2021/52333 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri