Resmi Gazete'de bugün (9 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
9 Ağustos 2025 tarihli ve 32981 Sayılı Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Nükleer Santrallerde Tesis İçi Doğru Akım Güç Kaynakları Yönetmeliği
–– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İzmir Tınaz
tepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
