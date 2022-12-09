Resmi Gazete'de bugün (9 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları



YÖNETMELİKLER



– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470)



– Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği



– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/43, K: 2022/116 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 7/12/2022 Tarihli ve 6448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri