Resmi Gazete'de bugün (9 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 9 Aralık 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Aralık 2022 tarihli ve 31939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (9 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470)

– Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği

– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/43, K: 2022/116 Sayılı Kararı
DÜZELTME: 7/12/2022 Tarihli ve 6448 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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