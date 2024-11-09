Resmi Gazete'de bugün (9 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12980, 12981, 12987 ve 12993 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri