Resmi Gazete'de bugün (9 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 9 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Kasım 2024 tarihli ve 32717 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (9 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12980, 12981, 12987 ve 12993 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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