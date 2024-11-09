Resmi Gazete'de bugün (9 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 9 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Kasım 2024 tarihli ve 32717 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12980, 12981, 12987 ve 12993 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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