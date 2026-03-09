Resmi Gazete'de bugün (9 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 9 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Mart 2026 tarihli ve 33191 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/236, K: 2025/227 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/100, K: 2025/242 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/251, K: 2025/247 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/150, K: 2025/249 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/142, K: 2025/254 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/198, K: 2025/255 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/185, K: 2025/258 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2025 Tarihli ve 2021/5116 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2025 Tarihli ve 2021/61089 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri