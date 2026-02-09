Resmi Gazete'de bugün (9 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (9 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 9 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat 2026 tarihli ve 33162 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üçüncü Nesil Güneş Hücreleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri