Resmi Gazete'de bugün (9 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
09.02.2026 08:01
Resmi Gazete'de 9 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat 2026 tarihli ve 33162 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üçüncü Nesil Güneş Hücreleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri