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Resmi Gazete'de bugün (9 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)

09.07.2026 08:09

Resmi Gazete'de bugün (9 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

9 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 9 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Temmuz 2026 tarihli ve 33305 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri