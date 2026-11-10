Resmi Gazete'de bugün neler, hangi kararlar var? (10 Kasım 2026 Resmi Gazete kararları)
10.11.2026 08:43
10 Kasım 2026 Salı gününe ait Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararları, yeni yönetmelikler, atama kararları ve yargı ilanlarının yer aldığı Resmi Gazete'de bugün hangi düzenlemeler var?
10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmi Gazete yürürlüğe girdi. Devlet kurumlarının operasyonel kararlarından mevzuat değişikliklerine, yargı ilanlarından atama kararlarına kadar kamuoyunu yakından ilgilendiren düzenlemeler açıklandı.
İşte 10 kasım tarihli yeni kararlar:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
– Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597)
– Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2026/24)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri