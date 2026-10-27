Resmi Gazete'de bugün neler, hangi kararlar var? (27 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete 'nin bugünkü nüshasındaa fon kanunu olmak üzere önemli yönetmelikler, idari kararlar ve yargı ilanları yer aldı. Bugünkü sayıda özellikle 7596 sayılı Yatırım Fonları Kanunu, sağlıkta elektronik onam dönemi ve turizm amaçlı konut kiralamalarındaki yeni süreler dikkat çekti. İşte 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7596 Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılacak Başvurular ile Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Bedellere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik

– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27/10/2026 tarihli ve 33413 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.