Resmi Gazete'de bugün neler var? (10 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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