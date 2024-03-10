Resmi Gazete'de bugün neler var? (10 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mart 2024 tarihli ve 32485 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? (10 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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