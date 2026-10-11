Resmi Gazete'de bugün neler var? (11 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)
11.10.2026 08:27
Son Güncelleme: 11.10.2026 08:28
11 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 11 Ekim 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Günün öne çıkan kararları arasında üniversitelerin uygulama merkezlerine dair yönetmelik kararları yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nin 11 Ekim 2026 Pazar tarihli ve 33397 sayılı yeni sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Günün öne çıkan başlıkları arasında mali mevzuatı ilgilendiren 596 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Ulusal Meslek Standartları değişikliği, akademisyenlerin teknoparklarda şirket kurabilmesine ilişkin yeni kriterler ve üniversitelerin uygulama merkezlerine dair yönetmelikler yer alıyor. İşte 11 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
– Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 596)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/18)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/12)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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