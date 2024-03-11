Resmi Gazete'de bugün neler var? (11 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Üsküdar Üniversitesi Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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