Resmi Gazete'de bugün neler var? (11 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği



– Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Üsküdar Üniversitesi Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri