Resmi Gazete'de bugün neler var? (12 Kasım 2026 Resmi Gazete kararları)
12.11.2026 09:08
12 Kasım 2026 Perşembe tarihli Resmî Gazete yürürlüğe girdi. Kamu yönetimi, ekonomi ve ticaret alanlarını doğrudan ilgilendiren yeni düzenlemeler, tebliğ değişiklikleri ve yargı ilanları belli oldu.
12 Kasım 2026 tarihli ve 33428 sayılı Resmi Gazete yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarındaki unvan ve personel değişikliklerine, yargı ilanlarından atama kararlarına kadar kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik
– Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri