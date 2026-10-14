Resmi Gazete'de bugün neler var? (14 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 'nin 14 Ekim 2026 Çarşamba tarihli ve 33400 sayılı yeni sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Günün öne çıkan başlıkları arasında coğrafi verilerin toplanması ve paylaşımına ilişkin izin süreçlerini belirleyen yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık tesislerini A, B, C ve D kategorilerine ayıran yeni standartlar ile çiğ süt desteği ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine dair kritik tebliğler yer alıyor. İşte 14 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları nın öne çıkan tüm detayları ve tam metin başlıkları…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği

– Hayvancılık İşletmelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/28)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/31)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri