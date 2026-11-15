Resmi Gazete'de bugün neler var? (15 Kasım Resmi Gazete kararları)

Bürokrasi, eğitim ve hukuk alanındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, 15 Kasım tarihli Resmi Gazete kararlarını merak ediyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler, hangi kararlar yer alıyor?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/13)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri