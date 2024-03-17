Resmi Gazete'de bugün neler var? (17 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri