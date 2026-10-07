Resmi Gazete'de bugün neler var? (7 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete ’nin 7 Ekim 2026 Çarşamba tarihli ve 33393 sayılı yeni nüshası Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Günün öne çıkan başlıkları arasında Aydın Çıldır Havalimanı ile İyidere-İkizdere-İspir yolu için alınan acele kamulaştırma kararları, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yeni tedbirler, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel düzenlemeleri yer alıyor. İşte 7 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– İzmir İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11841)

– Kırklareli İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11842)

– İyidere Ayrım-İkizdere-İspir Yolu Projesi (Km:40+700-59+090 Arası) Kapsamında Ekli Krokide Gösterilen Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11843)

– Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi İşi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11844)

YÖNETMELİKLER

– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11845)

– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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