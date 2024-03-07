Resmi Gazete'de bugün neler var? (7 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 7 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Mart 2024 tarihli ve 32481 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? (7 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

– Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 2, 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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