Resmi Gazete'de bugün neler var? (8 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nin 8 Ekim 2026 Perşembe tarihli ve 33394 sayılı yeni sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi. Günün en öne çıkan başlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) işverenlerin çalışan e-postalarını denetlemesine getirdiği kritik sınırlar ve ilkelere dair kararı oldu.



Ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) işleyişinden yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline, demiryolu araçları tip onay cezalarından İçişleri Bakanlığı bünyesindeki mülga yönetmeliklere kadar pek çok mevzuat değişikliği Resmi Gazete 'de yer aldı .

İşte 8 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/09/2026 Tarihli ve 2026/2035 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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