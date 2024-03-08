Resmi Gazete'de bugün neler var? (8 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10  Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mart 2024 tarihli ve 32483 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? (8 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAN-MER) Yönetmeliği

–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/1413 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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