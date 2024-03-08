Resmi Gazete'de bugün neler var? (8 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAN-MER) Yönetmeliği



–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/1413 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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