Resmi Gazete'de sigara kararı. 1 milyon kişi düzenlemeden yararlanacak

Sigarayı bırakmak isteyenleri ilgilendiren bir karar Resmi Gazete 'de yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sigarayı bırakma tedavisi kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.

Karada düzenlemeden en fazla bir milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

SİGORTAYA GEREK YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği kararda ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar, bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.