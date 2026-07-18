Resmi Gazete'de yayımlandı. Ardahan Valisi değişti, diplomatik görevlere atama yapıldı
18.07.2026 00:13
Resmi Gazete.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla valilik ve dış temsilciliklerde yeni atamalar yapıldı.
Karara göre, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar kapsamında ise Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.
Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, boşalan büyükelçilik görevine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci getirildi.