Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakan yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden kabineye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcılarının kim olacağı merak konusuydu.

Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atandı.

Bülent Turan da İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İŞTE ATANAN BAKAN YARDIMCILARI