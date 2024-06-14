Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz?

Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişe dair araştırmalar bayram öncesi hız kazandı. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. İşte, Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

