Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz?

Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olarak halka hizmet verecek. Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Peki, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ücretsiz olacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz?

ve otoyollardan ücretsiz geçişe dair araştırmalar bayram öncesi hız kazandı. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. İşte, Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

MEB'den özel eğitim kurumlarına sınırlandırma

MEB'den özel eğitim kurumlarına sınırlandırma

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu tahminleri

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu tahminleri

Kuyumcuda alacak verecek kavgası: 2 ölü

Kuyumcuda alacak verecek kavgası: 2 ölü

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...