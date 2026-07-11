Resmi Gazete'de yayımlandı. MEB'den ek ücreti düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB ) bünyesinde göre yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliği gidildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

YILDA 160 SAAT DESTEK EĞİTİMİ OLACAK

Kararla birlikte ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve matematikte destek eğitimi verilebilecek.

Bir öğretmen, 10 öğrenciye kadar görevlendirilecek ve eğitimler bir eğitim öğretim yılında en fazla 160 saat olacak.

EK DERS ÜCRETİ DÜZENLEMESİ

Kararla, tatil dönemlerinde görev yapan yöneticilere haftada 10 saat atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenlerine haftada 44 saat ve diğer öğretmenlere ise haftada 30 saat ek ders ücreti ödenecek.

Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri, mesleki ve teknik liseler, özel eğitim kurumları ile okul öncesi kurumlarında görevli müdürlere ve müdür başyardımcılarına 25 saat, müdür yardımcılarına ise 20 saat ek ders ücreti verilecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile öğrencisi bulunmayan "Araştırma ve Geliştirme", "Tanıtım ve Pazarlama" ile "Tasarım ve Üretim" bölümlerindeki öğretmenlere ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Kararla Milli Eğitim Akademesi'nde görevli öğretmen ve yöneticilere yönelik de düzenleme yapılıyor.

Buna göre, eğitim ve uygulama merkezlerinde ikinci görevle müdürlük yapanlara haftada 30 saat, müdür yardımcılarına ise haftada 20 saat ek ders ücreti verilecek.

Öğretmenliğe hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarına yönelik uygulamalı derslere giren öğretmenlere haftada 5 saat, okul müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

Eğitim kurumlarında inceleme, araştırma, rehberlik ve denetim yapan eğitim müfettişlerine haftada 15, yardımcılarına ise haftada 10 saat ek ders ücreti verilecek.

Açıköğretim, öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine haftada 20, açık öğretim ve ölçme değerlendirme merkezleri ile ders araç gereçlerini üreten akşam sanat okulu öğretmenlerine ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı Kararı ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından idari kadrolara geçerek yöneticilik yapanlara da özel hizmet tazminatı ödenecek.