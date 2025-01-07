Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle bağlantılı toplam 44 kişi ve kurumun Türkiye'deki tüm malvarlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', 'de yayımlandı. 

Karar göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu çerçevesinde "terörün finansmanı" suçunu işleyen PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişinin, DAEŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişinin 'deki mal varlıkları donduruldu.


Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu - 1
Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu - 2
Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu - 3
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