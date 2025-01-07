Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi  ve kurumun malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karar göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu çerçevesinde "terörün finansmanı" suçunu işleyen PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişinin, DAEŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.



