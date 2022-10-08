Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK Dünya Kupası'nda görev alacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK Dünya Kupası'nda görev alacak

Katar'ın, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna müttefik ülkelerden talep ettiği askeri destek kapsamında TSK'nın 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesi 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilirken, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi.

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