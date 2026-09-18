Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de. TÜİK Başkan Yardımcısı değişti

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'in yerine ise Cihat Erce İşbaşar atandı.

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın getirildi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine ise Fatih Dulkan getirildi.

BAKANLIKLARDA ATAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı.



Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin kararla Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilirken, ondan boşalan göreve Kahraman Akdoğan atandı.